Politie in Deventer vindt illegale wapens na tip over woonwagenkamp

In Deventer heeft de politie bij een grote actie een hoeveelheid wapens aangetroffen. Er zijn acht mensen aangehouden, vier mannen en vier vrouwen uit Deventer. Tijdens de doorzoekingen is ook een paar ton aan contant geld ontdekt.

De politie startte de doorzoekingen naar aanleiding van een anonieme tip over een woonwagenkamp. In samenwerking met de douane en defensie werden twee woonwagens, een loods, een woning en een industriepand binnengevallen. In totaal vond de politie zo'n twintig wapens, waaronder vuurwapens en nep-vuurwapens.

Naast de wapens en het geld zijn ook twee campers in beslag genomen. De politie vermoedt dat die zijn betaald met crimineel geld.

"Deze actie toont aan wat de waarde van informatie kan zijn bij het aanpakken van criminaliteit", zegt districtschef Ramon Arnhem van de politie. Hij roept mensen op om informatie te blijven geven en wapens in te leveren bij een speciale actie die volgende week wordt gehouden.