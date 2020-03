Verdachte medepleger van moord op advocaat Wiersum: 'Ik ben gefolterd'

Anouar T., die wordt verdacht van het medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum, zegt dat hij tijdens zijn arrestatie is gefolterd. In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp moest hij vandaag voor de rechter komen.

Daar hield hij, in driedelig grijs streepjespak en met goed getrimde baard, een lang en welbespraakt betoog, met tal van verwijzingen naar internationale rechtsverdragen. Volgens T. hebben justitie en politie ontoelaatbaar, verboden en zelfs strafbaar gehandeld.

Psychologische oorlogsvoering

De 26-jarige T. werd op 20 november in Utrecht aangehouden door een arrestatieteam. Hij werd verblind met een zaklamp en kreeg daarna een donkere skibril op, vertelde hij. "Toen die bril in de cel afging, wist ik pas dat ik door de politie was aangehouden en niet was ontvoerd door een groep criminelen."

Hij mocht geen advocaat bellen en in de cel moest hij zijn kleren uitdoen om daarna urenlang in de kou te zitten. Een "onmenselijke behandeling", zei T. "Ik kan zeker tegen een stootje en ben geen aansteller, maar ik vraag me wel af wat de bedoeling is geweest van deze behandeling." Hij vermoedt dat het OM door "psychologische oorlogsvoering" een bekentenis heeft willen afdwingen.

T. eist een onderzoek naar de gang van zaken en zei dat hij geen enkel vertrouwen meer heeft in een eerlijk proces. Dat zou ook de reden zijn dat hij tot vandaag maar weinig heeft verklaard. Op de vraag van de rechter of hij dan wel vertrouwen heeft in het huidige proces zei hij: "Tot nu toe wel."

Aansturende rol bij de moord

Volgens het Openbaar Ministerie heeft T. een "aansturende rol" gespeeld bij de moord op Wiersum, onder meer door het leveren van gestolen auto's met valse kentekens. Hij zou zelf nooit op de plek van de moord in Amsterdam-Buitenveldert zijn geweest, maar wel lid zijn geweest van een criminele bende die opereerde vanuit Utrecht.

Die prepareerde in een loods auto's met nieuwe nummerborden en leverde die volgens het OM aan de 'spotters', mensen die Wiersum in Amsterdam in de gaten hielden en zijn gangen nagingen. De auto's, waaronder een witte Opel Combo, kwamen steeds in Utrecht terug.

Bij T. zijn twintig telefoons gevonden, waaronder cryptotoestellen, waarmee goed versleutelde berichten kunnen worden verstuurd. In Duitsland is hij al veroordeeld tot vier jaar cel, onder meer voor een plofkraak waarna hij op de vlucht in een auto met mededaders crashte.

Niet onder eigen naam

Voor de moord op Wiersum zitten drie mannen vast. Hij stond Nabil B. bij, de kroongetuige in het Marengoproces die hoofdverdachte Ridouan Taghi beschuldigt van vele liquidaties, moordplannen en mislukte moordpogingen.

T. is een verre neef van Taghi. Het moordonderzoek is nog steeds in volle gang, meer arrestaties worden niet uitgesloten.

Voor de rechter zei T. ook dat hij enige tijd niet onder zijn eigen naam in de gevangenis zat, in overleg met de directeur van de inrichting. "Maar nu staat mijn eigen naam toch weer op de deur", zei hij, en sindsdien gebeuren er volgens hem vreemde dingen.

Mede-gedetineerden zouden hem gerichte vragen stellen over de zaak. Hij vermoedt dat dat in opdracht is van het OM. Ook is hem "tot vijf keer toe" een mobiele telefoon aangeboden.