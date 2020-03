Beroepsverbod en 8 jaar cel geëist tegen waterpolocoach voor ontucht

Het Openbaar Ministerie eist acht jaar cel tegen waterpolocoach Koen P., die ervan verdacht wordt misbruik te hebben gemaakt van zes pupillen, onder wie minderjarige meisjes. Hij zou ze hebben verkracht en aangerand.

Daarnaast eist het OM een beroepsverbod van tien jaar en schadevergoedingen voor de slachtoffers, meldt Omroep West. De coach werd in juni 2018 aangehouden en zit sindsdien in voorarrest.

De 34-jarige heeft volgens het OM zijn positie als coach van een Leidse waterpoloclub misbruikt om de jonge meiden over te halen tot het verrichten van seksuele handelingen. Het misbruik zou niet alleen in Leiden hebben plaatsgevonden, maar ook op trainingskampen en toernooien. P. ontkent een deel van de aanklachten.

Niet meer opgesteld

De slachtoffers van P. vertelden in de rechtbank hun kant van het verhaal. "Ik ben er kapot van dat je niet eerlijk bent over wat er is gebeurd", zei een van hen. "Ik word nog steeds boos op mezelf. Waarom heb ik het niet uitgeschreeuwd en hem weggeduwd toen hij op me lag?"