Michael Bloomberg geeft strijd om presidentskandidatuur VS op

Bloomberg is veelvoudig miljardair en hij betaalde uit eigen zak een 500 miljoen dollar kostende campagne, waarin hij de kiezers in de staten waar hij op inzette bombardeerde met tv-commercials. Hij liet de eerste staten waar voorverkiezingen worden gehouden, Iowa en New Hampshire, aan zich voorbij gaan en hoopte dus gisteren zijn slag te slaan.

Maar Joe Biden, die in het begin van de race juist slechte resultaten haalde, scoorde verrassend goed in staten als Texas, Massachussetts en Minnesota. Bloomberg won alleen in Amerikaans Samoa.