Twintig jaar cel geëist tegen 'flatspringers' voor moord op man uit Breda

Het Openbaar Ministerie eist twintig jaar cel tegen twee mannen die verdacht worden van de moord op een 25-jarige man, die begin 2018 werd aangetroffen in zijn appartement in Breda met twee kogels door zijn hoofd.

Het slachtoffer was een bekende van de politie. Hij stond niet ingeschreven in Nederland. Politieagenten vonden de vermoorde man toen ze zijn appartement binnenvielen in verband met een beschieting van twee huizen in Breda, een paar dagen daarvoor. De twee verdachten sloegen daarop op de vlucht en sprongen van het balkon. Ze tuimelden meerdere verdiepingen naar beneden en raakten zwaargewond.

Azzedine A. en Anel B. verklaarden in de rechtbank dat ze niet op de vlucht waren voor de politie, maar van het balkon vielen, schrijft Omroep Brabant.

Volgens de officier van justitie heeft de moord "alle tekenen van een kille liquidatie". De twee verdachten verklaarden zelf dat ze in het appartement aanwezig waren omdat ze de auto van het slachtoffer wilden terugbrengen. Eerder hadden ze onbekenden in die auto zien rijden. De officier van justitie vindt die verklaring "onaannemelijk en ongeloofwaardig".