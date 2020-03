Jonge wolf aangereden op Veluwe, opgespoord door boswachter en hond

In de bossen bij Epe is vanochtend vroeg een wolf aangereden. Een automobilist die op een provinciale weg een dier raakte, kon doorrijden en meldde bij de politie dat hij dacht dat hij een wolf had geraakt. Daarop gingen een boswachter en een speciale speurhond op zoek naar het dier.

Boswachter Ger Verwoerd en zijn Hannoveraanse zweethond Axa, die speciaal is afgericht om gewond wild op te sporen, slaagden erin het spoor op te pikken en vonden het dier verderop in het bos, waar het inmiddels was doodgegaan. Het was een jong mannetje, mogelijk één van de jongen die vorig jaar op de Noord-Veluwe zijn geboren.

Spannende vondst

Voor boswachter Verwoerd en zijn hond was het een bijzondere vondst. "Ik had nooit gedacht dat ik nog eens een wolf zou vinden op de Veluwe. Een paar jaar geleden was dat ondenkbaar."

Verwoerd had er rekening mee gehouden dat het ook voor zijn hond spannend zou zijn. "Ik had verwacht dat ze misschien wat bang zou zijn, tenslotte is een wolf een onbekend dier. Normaal speuren we naar gewonde reeën, herten of zwijnen, groot wild, maar we hadden nog nooit naar een gewonde wolf gezocht."

Zo komt de hond aan zijn naam: het zoeken van gewond grofwild heet ook wel 'zweetwerk'. "Meestal gaat het om wild dat is aangereden. Als we het vinden en het leeft nog, krijgt het een genadeschot. We wisten natuurlijk niet of de wolf nu nog leefde, maar ze was niet bang en gelukkig was hij al dood toen we hem vonden."

Botsing met groot wild melden

De wolf ligt nu op een snijtafel van de Universiteit Utrecht, waar een wolvenkenner het dode dier naartoe heeft gebracht. De Wageningse universiteit doet dna-onderzoek en bekijkt de plek waar het dier is doodgegaan. Vorig jaar zijn op de Veluwe vijf welpen geboren. Hoeveel jonge wolven nog in leven zijn, is niet bekend.

De automobilist die de wolf in het donker aanreed, heeft er goed aan gedaan dat bij de politie te melden. "Zo hoort het ook in het geval van een aanrijding met groot wild", zegt Verwoerd. "Er gaat dan een heel systeem in werking, dat wordt gecoördineerd door de Stichting Wildaanrijding Nederland. Dan gaat er altijd een boswachter met een hond op zoek."