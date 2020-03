Vijlbrief over reeks onthullingen Belastingdienst: 'Ik erger me mateloos'

Dat er elke week nieuwe onthullingen over fouten en misstanden zijn bij de Belastingdienst moet ophouden. Dat zei staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een debat tegen een zeer kritische Tweede Kamer. "Ik vind dat dit niet kan", zei hij, terwijl hij met zijn hand op tafel sloeg. "Ik erger me mateloos."

Vijlbrief is sinds eind januari als staatssecretaris verantwoordelijk voor de Belastingdienst. "U vroeg mij: hoe voel je je dan? Ik zal het woord niet gebruiken dat ik thuis zou zeggen, maar ik voel me soms naar", zei hij.

Zaterdag onthulden RTL Nieuws en Trouw dat de Belastingdienst twintig jaar lang met een geheime zwarte lijst heeft gewerkt waarop mogelijke fraudeurs stonden. Het systeem is in strijd met de wet, maar werd pas vorige week uit de lucht gehaald. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat onderzoek doen.

SP-Kamerlid Leijten wil weten hoe het kan dat de staatssecretarissen over zoiets belangrijks als een onwettige zwarte lijst niet door hun ambtenaren zijn geïnformeerd. Vijlbrief weet het zelf ook niet. Hij beloofde het te gaan uitzoeken.

Op het verkeerde been

Kamerleden zijn heel kritisch over deze gang van zaken, omdat volgens hen alles erop wijst dat ook de kersverse staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen, net als hun voorganger Menno Snel, door ambtenaren op het verkeerde been worden gezet of niet worden ingelicht. Denk-Kamerlid Azarkan: "Uw voorganger verzekerde ons: er bestaan geen zwarte lijsten. Hoe kan dit?"

CDA-Kamerlid Omtzigt vroeg wat de staatssecretarissen vinden van wat zij bij de Belastingdienst hebben aangetroffen. Vijlbrief: "Ik ben pas vier weken bezig en ik ben nu al gefrustreerd." Toch wil hij samen met zijn collega van de Belastingdienst een "goed werkende organisatie" maken. Hij hoopt dat de Kamer hem daarvoor de tijd geeft.

Ongeduldig

Maar de meeste Kamerleden zijn erg ongeduldig. Omtzigt stelde een termijn van een paar weken voor om de "oude lijken" uit de kast te halen. PVV-Kamerlid Mulder zei dat er in de afgelopen tijd alweer zoveel fouten naar boven zijn gekomen, dat de Kamer niet eens de tijd heeft om alles te controleren.

Andere recente fouten van de Belastingdienst zijn een verkeerde berekening van het fictieve rendement op spaargeld en het onterecht niet teruggeven aan burgers en bedrijven van aanmaningskosten.

Duidelijk is dat de Tweede Kamerleden weinig coulant zullen zijn voor nieuwe fouten. Maar voorlopig nemen zij genoegen met de vele toezeggingen van Vijlbrief en geven zij hem de tijd voor de grootscheepse reorganisatie die de problemen moet oplossen.