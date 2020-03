Amnesty: kinderen gedood bij brandstofprotesten in Iran

Bij de protesten tegen het bewind in Iran in november vorig jaar zijn ten minste 23 kinderen gedood door de Iraanse veiligheidstroepen. Dat blijkt uit onderzoek van Amnesty International. Zeker 22 van hen kwamen om toen met scherp op betogers en omstanders werd geschoten.

De minderjarigen waren 22 jongens van 12 tot 17 jaar en een meisje van tussen de 8 en 12. Ze op 16, 17 en 18 november gedood in dertien plaatsen verspreid over zes provincies. Dat bewijst volgens Amnesty hoe wijdverbreid het harde optreden van de veiligheidsdiensten was.

Het landelijke protest brak uit toen de brandstofprijzen onverwacht aanzienlijk werden verhoogd. Tienduizenden mensen door het hele land gingen de straat op. Er kwamen volgens Amnesty meer dan 300 mensen om het leven tussen 15 en 19 november en duizenden mensen raakten gewond. Internet werd grotendeels afgesloten om te voorkomen dat Iraniërs informatie naar buiten zouden brengen. Ook werden duizenden mensen tijdelijk vastgezet en in een aantal gevallen mishandeld.

Gericht geschoten

Onderzoekers hebben bewijs verkregen door het bestuderen van video's en foto's, overlijdens- en begrafenisakten. Ook hadden ze de beschikking over ooggetuigenverslagen en berichten van familie, vrienden en bekenden van de omgekomen jongeren. Daarnaast hebben mensenrechtenactivisten en journalisten informatie verzameld.

De aard van de verwondingen bewijst volgens Amnesty dat de veiligheidstroepen gericht hebben geschoten. In tien gevallen waren schotwonden in hoofd of bovenlichaam de doodsoorzaak.

Ouders van enkele slachtoffers vertelden de onderzoekers dat ze na de dood van hun kind zijn geïntimideerd en bedreigd. Ze werden onder meer gevolgd en ondervraagd door de veiligheidsdiensten. Ook mochten ze niet praten over wat er was gebeurd, moesten ze hun kind snel begraven en mocht het lichaam niet worden onderzocht. In sommige gevallen kreeg de familie pas vlak voor de begrafenis het lichaam in handen.

De Iraanse minister van Binnenlandse Zaken Abdolreza Rahmani Fazli heeft tot nu toe nog niet gereageerd op een verzoek van Amnesty om een lijst van de 23 omgekomen kinderen, met hun leeftijd en de plaats waar ze zijn gedood. Ook wil de mensenrechtenorganisatie opheldering over de feiten en omstandigheden van hun dood.