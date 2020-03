Veel schade door ramkraak op bedrijfspand in Emmen

Een pand van een ICT-bedrijf in Emmen is vannacht zwaar beschadigd geraakt door een ramkraak. Vanochtend rond 05.30 uur reed een auto door de gevel van het pand.

De bestuurder heeft daarna ook geprobeerd het luik van het magazijn open te breken. Het is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt, meldt RTV Drenthe.

De auto waarmee het pand is geramd staat als gestolen geregistreerd. Er is nog niemand aangehouden.