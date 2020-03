Sluiting jeugdinstelling Hoenderloo baart ouders ernstige zorgen

Een groep ouders van jongeren die verblijven in jeugdinstelling de Hoenderloo Groep maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van hun kinderen. In een brief schrijven ze dat veel van de jongeren zich "een last van de maatschappij voelen" en "er liever maar een einde aan maken".

De twee locaties van de zorginstelling in Hoenderloo en Deelen sluiten deze zomer hun deuren. Voor die tijd moeten alle jongeren zijn uitbehandeld of worden ondergebracht op een andere locatie. In veel gevallen is nog onduidelijk waar. Op dit moment verblijven er nog zo'n 175 kinderen in de instellingen.

Overkoepelende organisatie Pluryn gaat de komende tijd tachtig tot negentig jeugdzorgplekken creëren voor open en gesloten jeugdzorg binnen de eigen organisatie, schrijft Omroep Gelderland. In de brief zeggen de ouders hun vertrouwen op in de koepelorganisatie, die volgens hen heeft bewezen niet in staat te zijn de kwaliteit van de zorg op hun locaties te bewaken.

Hans Knetsch, een van de bezorgde ouders, sprak met Omroep Gelderland over zijn zoon Jan: