Rapper Frenna niet naar Suriname, mogelijk moordaanslag gepland

De Nederlandse rapper Frenna heeft zijn optreden van aanstaande zaterdag in Suriname afgezegd. Op Facebook maakt hij bekend dat hij zijn reis annuleert op advies van de Nederlandse autoriteiten. "Ik zal dit advies met pijn in mijn hart moeten opvolgen", zegt hij in een filmpje.

Hij vertelt er niet bij wat de aanleiding is, maar de Surinaamse krant De Ware Tijd schrijft dat "de Nederlandse recherche betrouwbare informatie vanuit Suriname had gekregen dat er een moordaanslag op hem zou zijn gepland tijdens zijn bezoek aan Paramaribo".

Veiligheidsgaranties

Francis Edusei, artiestennaam Frenna, en de organisatie Lustig Events hebben er tot het laatste moment alles aan gedaan om het optreden te laten doorgaan. "Helaas was dit een situatie van overmacht. Het doet me veel pijn, maar ik hoop jullie snel te zien", zo besluit Frenna het filmpje.

Volgens de krant kon Lustig Events onvoldoende veiligheidsgaranties krijgen van het Openbaar Ministerie.

Filmpje SFB

Frenna is ook lid van de Haagse rapformatie SFB, Strictly Family Business. Met rappers Priceless en KM zat hij 77 dagen in een Surinaamse cel. De drie werden eind 2016 verdacht van seks met een minderjarige en het vervaardigen en verspreiden van kinderporno. De rappers werden opgepakt naar aanleiding van een filmpje dat in 2015 werd verspreid op sociale media, waarin een van de rappers, toen 17, seks heeft met een meisje.

De ouders van het meisje en van de rapper noemden iedereen in deze zaak slachtoffer. "Het waren kinderen, pubers, die een grote fout hebben gemaakt. Maar er was geen sprake van pedofilie of dwang."