Wekdienst 4/3: rapport over failliete ziekenhuizen en klimaatwet Timmermans

Wat heb je gemist?

De Democratische presidentskandidaten Joe Biden en Bernie Sanders zijn de grote winnaars op Super Tuesday. Biden staat op basis van exitpolls in acht van de veertien staten waar afgelopen nacht voorverkiezingen zijn gehouden op winst. Miljardair Michael Bloomberg lijkt de grote verliezer. Hij won vooralsnog geen enkele staat.

Super Tuesday is een van de belangrijkste dagen in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Er waren maar liefst 1357 gedelegeerden te verdelen. Dat is zo'n twee derde van het aantal dat nodig is om de voorverkiezingen te winnen en het in november tegen president Trump te kunnen opnemen.

Ander nieuws uit de nacht