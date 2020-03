Voormalig vicepresident Biden begint voortvarend aan Super Tuesday

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden is voortvarend gestart aan Super Tuesday. De voormalig vicepresident lijkt op basis van exitpolls te gaan winnen in de staten Virginia, North Carolina en Alabama. In die staten zijn in totaal meer dan 250 gedelegeerden te verdienen.

Bernie Sanders zegeviert op zijn beurt in Vermont, de staat die hij vertegenwoordigt in de Senaat en waar zestien gedelegeerden op het spel staan. Miljardair Michael Bloomberg wint in Amerikaans-Samoa.

Vroege opsteker

Met name de winst in Virginia is voor Biden een vroege opsteker op de dag wanneer veertien staten tegelijk naar de stembus gaan in de voorverkiezingen voor het Amerikaanse presidentschap. Hij verslaat er gematigde kandidaten als Bloomberg en de senator van Massachusetts Elizabeth Warren, die in de staat waren bestempeld als zijn grootste concurrenten.

Volgens correspondent Arjen van der Horst zijn er in de eerste uitslagen alleen nog geen grote verrassingen te bespeuren. Biden was in de staten die won ook al favoriet in de peilingen.

Later vannacht volgen nog uitslagen in onder meer Californië en Texas, de twee staten waar vannacht de meeste gedelegeerden te veroveren zijn.