Corona-overzicht: weer nieuwe besmettingen, 'reis liever niet naar Noord-Italië'

De meeste mensen die in Noord-Italië zijn geweest en besmet zijn geraakt, verblijven twee weken in thuisquarantaine. Zo ook een vrouw uit Eindhoven, die samen met haar partner in quarantaine is geplaatst. Ze zitten het grootste deel van de dag in aparte ruimtes, slapen niet samen en gaan de deur bijna niet uit. Komen ze in elkaars ruimte, dan dragen ze een mondkapje.

Of het virus onder controle is? Dat is nog te vroeg om te zeggen, zei premier Rutte na een crisisoverleg met het kabinet. "Er komen nog steeds besmette mensen bij", zei de premier. Volgens Rutte zit Nederland nu in de "indamfase". Het belangrijkste doel van de bijeenkomst was om goed voorbereid te zijn op de volgende fase. "Wanneer die komt? Daar kan ik niets over zeggen."

Het dagelijks leven moet vooral gewoon doorgaan, was de boodschap van Rutte. "Kinderen kunnen gewoon naar school. Vergaderingen kunnen gewoon doorgaan en grote evenementen gelasten we niet af."

Economie

Wat de economische impact van het virus is, is volgens het Centraal Planbureau moeilijk te voorspellen. Het CPB denkt dat de economie dit jaar met 1,4 procent groeit, maar dat is alleen zo als het virus snel onder controle wordt gebracht. Als dat niet gebeurt, valt de groei mogelijk ruim de helft lager uit.

Bedrijven merken al de gevolgen van het coronavirus. 316 ondernemingen hebben inmiddels aangeklopt bij het ministerie van Sociale Zaken voor werktijdverkorting, een regeling waarmee bedrijven het aantal uren van personeel waar geen werk voor is tijdelijk kan terugbrengen. Personeel ontvangt dan voor de niet-gewerkte uren een uitkering.

Directeur Jaap van Dissel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM zei vandaag tegen Tweede Kamerleden dat coronapatiënten misschien wel over Nederland verspreid moeten worden, om te voorkomen dat de gezondheidszorg overbelast raakt. De spreiding is nu nog niet aan de orde, maar kan in beeld komen als het aantal besmettingen stijgt.

Hoe wordt iemand getest op het coronavirus? We leggen het hieronder uit: