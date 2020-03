Zes mensen opgepakt in Duitsland voor mensensmokkel 160 Vietnamezen

De Duitse politie heeft een mensensmokkelnetwerk opgerold. Zes mensen zijn opgepakt, voornamelijk in de regio-Berlijn. De politie vermoedt dat de criminelen zo'n 160 Vietnamezen naar Duitsland hebben gesmokkeld.

De migranten werden volgens Europol vastgehouden en gedwongen tot onbetaalde arbeid om hun schuld aan de mensensmokkelaars af te betalen. De smokkel zou tussen de 5000 en 20.000 euro per persoon hebben gekost.

Het netwerk regelde geldige Schengen-visa met valse informatie via Duitse en Roemeense bedrijven. Zo konden de migranten Europa binnenkomen, waarna ze met de auto naar Duitsland werden gereden.

Meedogenloze criminelen

"Mensensmokkelaars zijn geen mensen die anderen helpen een beter leven te krijgen", zei het hoofd van de mensensmokkelbrigade van Europol. "Het zijn meedogenloze criminelen die alles doen om geld te verdienen."

In oktober werd een koelwagen met 39 dode Vietnamese migranten gevonden in Groot-Brittannië. Niet veel later werden de verdachten daarvan opgepakt. Europol zegt niet of er een relatie is met het netwerk in Duitsland.