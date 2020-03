Laatste ebolapatiënt Congo ontslagen uit ziekenhuis, einde epidemie in zicht

Het einde van de ebola-uitbraak in Congo is in zicht. Vandaag werd de laatste patiënt die behandeld werd voor ebola ontslagen uit een ziekenhuis in de oostelijke stad Beni. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt van een overwinning.

Officieel is de uitbraak nog niet voorbij. Er is veertien dagen geen nieuwe besmetting geconstateerd in Congo. De uitbraak is voorbij als er 42 dagen niemand besmet is geraakt. Dat is twee keer de incubatietijd van 21 dagen.

Geweld

Een woordvoerder van de WHO houdt nog een slag om de arm. Door het geweld in Oost-Congo is het moeilijk om daar besmettingen vast te stellen. "Eén geval kan de epidemie weer laten ontvlammen."

Het ontslag van de laatste patiënt werd in ieder geval al gevierd door het medisch personeel van het ziekenhuis in Beni.