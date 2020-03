Thuis vanwege coronavirus: 'We slapen in een apart bed en leven in aparte ruimtes'

De Eindhovense Elsa* zit de komende twee weken vast in eigen huis. Op wintersportvakantie in Noord-Italië raakte ze besmet met het coronavirus en daarom is ze nu samen met haar partner in quarantaine gezet.

Elsa denkt dat ze besmet is door haar zus uit Helmond, die mee was op vakantie. "Op de terugweg in de auto werd mijn zus steeds een beetje zieker", vertelt ze via de telefoon aan Omroep Brabant.

"Bij thuiskomst afgelopen zaterdag hebben we meteen de huisartsenpost gebeld. Maar omdat wij in veilig gebied waren geweest, vonden ze het in eerste instantie niet nodig om een test te doen. Na enig aandringen is de GGD toch gekomen en is er een test afgenomen."

Hond uitlaten

De volgende ochtend werd Elsa ziek wakker. Ook zij werd getest en net als haar zus bleek ze het coronavirus te hebben. Ze moest in thuisisolatie, samen met haar partner. Hij was niet mee op vakantie, maar sliep wel in hetzelfde bed als Elsa toen ze ziek werd.

"Hij mag de hond uitlaten, maar verder zijn we 24/7 op elkaar aangewezen, twee weken lang. We doen er alles aan om te voorkomen dat hij het virus ook krijgt."

Elsa en haar partner brengen het grootste deel van de dag in aparte ruimtes door. Komen ze in elkaars ruimte, dan dragen ze een mondkapje. Ook slapen doen ze apart.