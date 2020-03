6,5 procent meer loon voor postbezorgers, maar FNV vindt het niet genoeg

PostNL is het met de vakbonden BVPP en CNV eens geworden over een nieuwe cao. Vakbond FNV vindt de afspraken te mager en zal de nieuwe cao 'neutraal' aan de leden voorleggen.

In de afspraken tussen PostNL en de twee bonden gaan de 20.000 postbezorgers er tot 1 oktober volgend jaar in totaal 6,5 procent in salaris op vooruit.

Een woordvoerder van PostNL wil niet vooruitlopen op de mogelijkheid dat FNV-leden de afspraken verwerpen en de bond de cao uiteindelijk niet steunt. Begin dit jaar werd een cao voor 'overig personeel' (niet postbezorgers) afgesloten zonder de FNV.