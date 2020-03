Zwangerschapsverlof voor mbo-studenten dichterbij

Recente cijfers over zwangere studenten en studerende moeders ontbreken, maar geschat wordt dat het om enkele duizenden vrouwen per jaar gaat. Uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat de helft van de zwangere mbo-studenten stopt met de opleiding. Op het hbo en de universiteit is die uitval nog hoger.

De MBO Raad is blij met initiatieven als de jonge-moederklas en moedigt scholen aan op dit vlak meer van elkaar te leren. "Juist om te laten zien dat we dit de moeite waard vinden", zegt waarnemend voorzitter Frank van Hout.

Geen verlof op hbo en universiteit

Goed nieuws dus voor mbo-studenten, maar op het hbo en de universiteit is er nog geen zwangerschapsverlof. Het College voor de Rechten van de Mens stelde onlangs nog dat zwangere vrouwen niet mogen gediscrimineerd worden door universiteiten en hogescholen. Dat naar aanleiding van een zaak die een zwangere hbo-studente aanspande.

Het ministerie van Onderwijs vindt verlof op het hbo en de universiteit niet noodzakelijk. "In het hoger onderwijs geldt geen aanwezigheidsplicht, waardoor er meer ruimte is voor het volgen van een opleiding in combinatie met de zorg voor een kind. Bovendien zijn daar al voldoende mogelijkheden om rekening te houden met de situatie van studenten, zoals financiële ondersteuning en de mogelijkheid tot thuisstudie", zegt een woordvoerder.