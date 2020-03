Drugsdealer moet vijf jaar de cel in voor doodsteken klant

Een 24-jarige man uit Tiel moet vijf jaar de gevangenis in voor het doodsteken van een man in Geldermalsen. De veroordeelde was de drugsdealer van het slachtoffer.

Hij lokte het slachtoffer in maart vorig jaar naar een stille plek bij een industrieterrein in Geldermalsen. Volgens Omroep Gelderland wilde hij hem daar een lesje leren.

De man sloeg het slachtoffer meerdere keren in zijn gezicht en stak hem met een mes in een boven- en onderbeen. Hierbij raakte hij een slagader. Het slachtoffer overleed kort daarna aan hevig bloedverlies.

Tegen de man was negen jaar cel geëist. De straf valt lager uit, omdat er volgens de rechter onvoldoende bewijs is dat hij het plan had om het slachtoffer zwaar te mishandelen of te doden.