Kabinet wil vanaf 2023 schonere brandstof in de luchtvaart verplichten

Minister Van Nieuwenhuizen wil dat in de Europese Unie vliegtuigen over drie jaar verplicht worden om voor een deel op alternatieve brandstoffen te vliegen. Als dat niet lukt, zet ze in op invoering in Nederland.

Volgens Van Nieuwenhuizen is het bijmengen van kerosine met duurzame brandstof een goede manier om de luchtvaart te verduurzamen: "Met een verplichte bijmenging kunnen we de productie van groene brandstoffen, zoals biokerosine en synthetische kerosine, aanjagen."

De minister spoort andere Europese landen aan zich bij Nederland aan te sluiten. Is invoering in de hele EU over drie jaar niet haalbaar, dan zouden volgens Van Nieuwenhuizen in elk geval op Nederlandse luchthavens vliegtuigen vanaf 2023 alleen nog maar kerosine mogen tanken als die is bijgemengd met duurzame brandstof,

Het kabinet heeft eerder met de luchtvaartsector afgesproken dat in 2030 14 procent van de brandstof voor de luchtvaart in Nederland duurzaam moet zijn. In 2050 moet fossiele kerosine helemaal zijn vervangen door duurzame alternatieven.