Orange County: van Republikeins bastion tot Democratisch kroonjuweel

De demografische trends wezen al langer in die richting, maar politiek analisten verbazen zich over de snelheid waarmee Orange County opeens Democratisch blauw kleurt. De regio is met zeven zetels in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vertegenwoordigd. Sinds 2018 zijn al die Congreszetels in Democratische handen.

"Als je me in 2010 had verteld dat tien jaar later alle Congresleden uit Orange County Democraten zouden zijn, had ik je voor gek verklaard", zegt Dr. Mike Moodian, opiniepeiler en onderzoeker aan de Chapman Universiteit in Orange County.

'Trump drijft kiezers naar de Democraten'

Op het lokale partijhoofdkwartier van de Democraten is het toegenomen zelfvertrouwen merkbaar. "Sí se puede" (ja, we kunnen het) roepen tientallen vrijwilligers in koor. Hier maken ze zich op voor Super Tuesday, als veertien staten tegelijk naar de stembus gaan in de Democratische voorverkiezingen. Voor het eerst stemt ook de kolos Californië op deze dag.