Russische man krijgt negen jaar cel voor moord op Instagram-influencer

Een 33-jarige Rus is in Moskou veroordeeld tot negen jaar cel wegens de moord op influencer en model Jekaterina Karaglanova. Het lichaam van de vrouw werd vorig jaar juli gevonden in een koffer in het appartement dat zij huurde. Ze had steekwonden in haar nek en borst.

De 24-jarige Karaglanova was net afgestudeerd in geneeskunde. Ze had meer dan 85.000 volgers op Instagram. Volgens de BBC had ze een relatie met Maxim Garejev, haar moordenaar.

Gareyev bekende in een video dat hij de vrouw heeft vermoord. In het filmpje vertelt hij dat hij haar heeft neergestoken, omdat zij zijn seksuele prestaties en financiële situatie belachelijk maakte.

De man moet van de rechter zijn straf uitzitten in een strafkolonie. Ook moet hij omgerekend 34.000 euro betalen aan de nabestaanden van het model.