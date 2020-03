Eis: vier jaar cel voor Amsterdammer voor bezit raketwerper

Het Openbaar Ministerie eist vier jaar cel tegen de 31-jarige Yassine A. uit Amsterdam voor het bezit van een raketwerper. Hij kwam in beeld in een onderzoek naar een groep mannen die van plan zouden zijn geweest een aanslag te plegen op Telegraaf-verslaggever John van den Heuvel, die sinds 2017 zwaar wordt beveiligd.

Volgens een woordvoerder van het Landelijk Parket is over dat plan om Van den Heuvel om te brengen geen informatie gevonden en staat A. daar dus ook niet voor terecht. "Maar wel is bij zijn aanhouding dat raketwapen gevonden." Het wapen lag in de kelderbox van het huis van A.'s vriendin. In een loods in Lijnden werden later ook 70 patronen voor een wapen en 266 gram cocaïne gevonden.

Justitie wil ook dat A. het restant uitzit van een celstraf die hij in 2013 kreeg voor een gewapende overval. Destijds kreeg hij negen jaar cel, maar hij werd na zes jaar vrijgelaten. Het OM denkt dat de kans dat A. opnieuw in de fout gaat groot is, gezien zijn criminele verleden.

A. ontkent dat hij iets te maken heeft met de raketwerper, de cocaïne en de munitie.