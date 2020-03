Laatste aanslagpleger op fietsers Tadzjikistan overleden in cel

De terrorist Hussein Abdusamadov is in zijn cel in Tadzjikistan overleden. Hij was de enige overlevende van een islamitische terreurgroep die in 2018 vier westerse fietstoeristen, onder wie een Nederlander, om het leven bracht.

Het Tadzjiekse ministerie van Justitie stelt een onderzoek in naar de dood van de aanslagpleger, schrijft Radio Free Europe/ Radio Liberty (RFE/RL). Er wordt autopsie verricht om marteling of geweld als doodsoorzaak uit te sluiten, zegt het ministerie.

In juli 2018 reden Abdusamadov en vier anderen met auto's op een groep fietsers in. Daarna stapten ze uit en staken ze de fietsers. Vier mensen kwamen om, onder wie een Nederlander, drie raakten gewond.

Levenslang

Abdusamadov was de leider van de groep en zat een levenslange gevangenisstraf uit in Doesjanbe, de hoofdstad van het Centraal-Aziatische land. De andere vier leden zijn door veiligheidstroepen gedood.

De aanslag werd opgeëist door IS. Ook werd een video door IS online gezet waarop de vijf terroristen hun trouw zweren aan de inmiddels overleden leider Baghdadi. De Tadzjiekse regering gaf de schuld aan een verboden islamitische politieke partij.