Advies: laat vrijspraak ouders overleden baby Jairo in stand

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft geadviseerd de vrijspraak van de ouders van de overleden baby Jairo te handhaven. Het Openbaar Ministerie ging een jaar geleden in cassatie tegen de vrijspraak, maar de advocaat-generaal is van mening dat de uitspraak van het hof juist is.

De baby uit Arnhem overleed in 2010 toen hij acht maanden oud was, als gevolg van zware mishandeling en verwaarlozing. Artsen constateerden na zijn dood onder meer bloeduitstortingen, een gebroken bovenbeen, gebroken ribben en ernstig buikletsel. Onderzoek wees uit dat de baby geregeld was mishandeld.

Van cel naar vrijspraak

De rechtszaak tegen de ouders sleepte zich jaren voort. De vader werd in 2016 veroordeeld tot bijna vier jaar cel vanwege de dood van zijn zoontje. De rechter stelde vast dat hij het jongetje had gestompt en geslagen. Voor betrokkenheid van de moeder bij de mishandelingen werd geen bewijs gevonden en daarom werd zij vrijgesproken.

In hoger beroep werd de vader toch ook vrijgesproken. Het hof oordeelde dat het niet duidelijk is of de vader, de moeder of beiden verantwoordelijk zijn voor de dood van het jongetje. "Om te voorkomen dat een onschuldige wordt veroordeeld, kan het hof niet anders dan de beide verdachten vrijspreken", staat in het arrest.

Het OM vond dit "in deze schokkende zaak met een weerloze baby" een onbevredigende uitkomst en ging daarom in cassatie tegen de vrijspraak. De advocaat-generaal sluit zich aan bij de uitspraak van het hof en zegt dat de vrijspraken gerespecteerd moeten worden.