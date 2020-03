Rutte na crisisoverleg: voorbereiding op volgende corona-fase nodig

Het kabinet vindt het nog niet nodig om aanvullende maatregelen te nemen vanwege het coronavirus. Maar de ministers zijn wel bezig met de voorbereiding van een "volgende fase", zei premier Rutte na afloop van een crisisoverleg op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Tijdens het overleg werden een grote groep ministers, de politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bijgepraat door deskundigen. Het was het eerste overleg van de ministersploeg na de bekendmaking dat er voor het het eerst een patiënt was in Nederland, vorige week donderdag.

Rutte zegt dat er nu sprake is van de "indamfase" en is tevreden over het verloop. Hij wil niet zeggen of de uitbraak onder controle is. "Onder controle betekent dat er geen patiënten meer bijkomen. Die garantie kan ik niet geven."

School

Het is nog geen tijd voor ingrijpende maatregelen, vindt het kabinet. "De kinderen kunnen gewoon naar school, de vergaderingen kunnen gewoon doorgaan en grote evenementen gelasten we niet af."

Het crisisoverleg stond dus in het teken van goede voorbereiding op een periode na deze fase, zo maakte Rutte duidelijk. Hij wil niet zeggen aan welke maatregelen dan wordt gedacht. "Daar kan ik nu niets over zeggen, maar zouden de aantallen zo groot zijn dat we naar een andere fase moeten, dan moeten we klaarstaan."

Werktijdverkorting

Bij aankomst van het overleg zei minister Bijleveld van Defensie dat de strijdmacht meer kan doen als het virus zich verspreidt. Er is nu een kazerne gebruikt voor de opvang van de uit China geëvacueerde Nederlanders.

Minister Koolmees van Sociale Zaken is verantwoordelijk werktijdverkorting en minister Blok van Buitenlandse Zaken voor de reisadviezen; zijn departement houdt de besmetting in andere landen in de gaten. Minister Slob was erbij met het oog op eventuele maatregelen voor de basis- en middelbare scholen.

Minister De Jonge van Volksgezondheid kijkt of er genoeg zorgpersoneel is en of er eventueel verpleeghuizen gebruikt kunnen worden voor de opvang.

De uitgenodigde ministers zitten in een speciale commissie, de zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb), die ook bijeenkwam na de MH17-ramp in juli 2014.