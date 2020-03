Tornado's richten ravage aan in Nashville, zeker zeven doden

In Nashville, in de Amerikaanse staat Tennessee, hebben zeker twee tornado's een ravage aangericht. Ongeveer veertig gebouwen in het centrum van de stad hebben schade of zijn zelfs ingestort. De autoriteiten melden dat er zeven doden zijn gevallen. Een nog onbekend aantal mensen raakte gewond.

Inwoners van Nashville worden opgeroepen om binnen te blijven, in ieder geval tot het licht genoeg is om in te schatten of het veilig is buiten. Het stadscentrum ligt bezaaid met omgewaaide bomen, weggeblazen daken en gebroken hoogspanningskabels.

"Nashville lijdt, we zijn zwaar getroffen", zegt burgemeester Cooper van Nashville. "Zorg dat je een helpende hand biedt aan buren in nood. Laten we opnieuw samenkomen als gemeenschap."

Een ooggetuige vertelt hoe hij vanuit zijn hotel alles voorbij zag vliegen: