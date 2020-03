Duitse politie doet invallen bij rechts-extremisten

De politie in Duitsland heeft op twaalf plaatsen invallen gedaan bij mensen die verdacht worden van rechts-extremisme. Ze zouden plannen hebben gehad om aanslagen te plegen op vreemdelingen.

De invallen waren in de deelstaten Sleeswijk-Holstein, Hessen en Nedersaksen. De verdachten zijn tussen 19 en 57 jaar oud. Bij de doorzoekingen zijn onder meer wapens, drugs en harde schijven in beslag genomen.

Een van de verdachten is volgens de Duitse media Bernd T. Hij staat bekend als gewelddadig en richtte in het verleden al een extreemrechtse groepering op in de omgeving van Kassel.

Die groep werd in 2015 verboden en T. verhuisde daarna naar Bad Segeberg in Sleeswijk-Holstein. Daar heeft hij vorig jaar een nieuwe extreemrechtse organisatie opgericht, Arayan Circle Germany.

Poseren met symbolen

De andere verdachten zouden ook lid zijn van Aryan Circle Germany. Er zijn foto's waarop ze poseren met symbolen van de groep. De politie onderzoekt nog welke rol zij binnen de organisatie spelen.

De invallen maken deel uit van een grootscheepse operatie tegen extreemrechts in Duitsland. Vorige maand pleegde een rechts-extremist een aanslag op twee sishabars in de stad Hanau. Bij die aanslag werden negen mensen gedood.

Het was de derde aanslag in Duitsland in korte tijd met een rechts-radicale achtergrond. Vorig jaar juni werd CDU-politicus Walter Lübcke doodgeschoten door een rechts-extremist. In oktober probeerde een zwaarbewapende man met explosieven een synagoge in Halle binnen te dringen.