Op Super Tuesday staan de Amerikaanse voorverkiezingen op scherp

De belangrijkste dag van de Amerikaanse voorverkiezingen is aangebroken: Super Tuesday. In veertien staten brengen kiezers vandaag hun stem uit op hun favoriete kandidaat. Bij de Republikeinen heeft president Trump geen serieuze concurrentie; des te spannender is het bij de Democraten.

Voor hun kandidaten staat er vandaag veel op het spel, omdat er maar liefst 1357 gedelegeerden te verdelen zijn - zo'n twee derde van het aantal dat nodig is om te winnen.

In de aanloop naar Super Tuesday is het Democratische veld flink geslonken. Zo besloten senator Amy Klobuchar, oud-burgemeester Pete Buttigieg en miljardair Tom Steyer alle drie uit de race te stappen. Dat wordt gezien als een chique keuze, want door voor Super Tuesday te stoppen is er minder versplintering onder de gematigde kandidaten.

Populair onder latino's

Buttigieg en Klobuchar hebben gisteren in Dallas hun steun uitgesproken voor Joe Biden. Daardoor gaan 'hun' gedelegeerden naar de oud-vicepresident en geven ze hem een sterkere positie als gematigde kandidaat, die mogelijk ook ontevreden Republikeinen aantrekt.