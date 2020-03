Zorgen bij omwonenden tbs-kliniek Poortugaal na ontsnapping patiënten

Omwonenden van de tbs-kliniek in Poortugaal, waaruit eind vorige week twee mensen ontsnapten, maken zich zorgen om hun veiligheid. Ze willen beter geïnformeerd worden als er een cliënt ontsnapt uit tbs-kliniek de Kijvelanden.

De twee tbs'ers bedreigden zondagmiddag een behandelaar met een vuurwapen en een mes en hielden hem gegijzeld. Ze wisten de ingang van de kliniek te bereiken, waar een taxi klaarstond. Daarop volgde een politieachtervolging op de A15. Een van de twee mannen werd uiteindelijk door de politie doodgeschoten, de ander werd aangehouden.

Mensen die in de omgeving van de kliniek wonen hebben al meerdere keren aangegeven dat ze behoefte hebben aan een buurt-alert als er iemand ontsnapt. "Bijvoorbeeld een whatsappgroep waar de direct omwonenden in verenigd zijn. Dat we even horen als er een incident is. Iets van 'doe even je deur dicht'. Als het klaar is willen we horen dat de kust veilig is en wat er gebeurd is in een paar steekwoorden", zegt een omwonende.

Begrip van burgemeester

Burgemeester Jolande de Witte van Albrandswaard begrijpt de zorgen. "Ik kan me ongelooflijk voorstellen hoe mensen geschrokken zijn toen ze hoorden van de ontsnapping van de tbs'ers en ik kan me ontzettend goed voorstellen dat je dan ook gewoon wil weten: wat is er aan de hand?", zei ze bij Radio Rijnmond.

De burgemeester gaat met Fivoor, dat psychiatrische zorg biedt, en de Kijvelanden kijken hoe bewoners beter geïnformeerd kunnen worden. Ook zij wordt als burgemeester door de kliniek geïnformeerd als een patiënt ontsnapt.

"Wij kunnen het dus als gemeente niet alleen regelen, maar het belang onderstreep ik." Ze benadrukt dat de veiligheid van inwoners centraal staat. "En ik begrijp dat van belang is dat je weet wat er gebeurt op zo'n moment."

Net als de rijksrecherche gaat ook de kliniek onderzoeken hoe de mannen over wapens konden beschikken. Ze zaten op de afdeling voor 'extreem vlucht- en beheersgevaarlijke patiënten'.