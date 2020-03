Doden bij bootramp op zijrivier van Amazone in Brazilië

Bij een bootramp op de Braziliaanse rivier Jari, in het noordoosten van het land, zijn zeker dertien doden gevallen. Onder meer de Braziliaanse nieuwssite G1 spreekt van achttien doden, onder wie drie kinderen. Zeker 46 mensen zijn uit het water gered. Er wordt met duikers en helikopters gezocht naar ongeveer dertig passagiers die nog vermist zijn.

Wat er is gebeurd met de veerboot, is nog onduidelijk. Een ooggetuige zegt tegen G1 dat een ander vaartuig langszij kwam, waarop de boot kantelde en in de problemen kwam.

"We ontsnapten door het raam en gingen op de tast langs de zijkant van het schip naar buiten, terwijl het schip kantelde. Het was alsof we in een film zaten", zegt een van de opvarenden. "De stroming sleurde ons snel stroomafwaarts en we zagen het schip in de verte zinken. Toen redde een ander schip ons."

Helikopters negen uur onderweg

Het veer van twee verdiepingen, de Anna Karoline III, was vrijdagmiddag vertrokken vanuit de stad Macapá. De passagiers waren onderweg naar Santarém, een bootreis die zo'n 36 uur duurt.

Vanwege de afgelegen locatie op de noordelijke zijrivier van de Amazone duurde het na de ramp ruim negen uur voordat reddingshelikopters ter plaatse waren.