Investering van 2 miljard euro voor zelfrijdende auto Google

Waymo, een zusterbedrijf van Google dat zelfrijdende auto's ontwikkelt, krijgt een investering van omgerekend 2 miljard euro. Het is de eerste keer dat het bedrijf geld van buiten aantrekt.

De investeringsronde wordt geleid door partijen uit de VS, Canada en de Verenigde Arabische Emiraten. Met de kapitaalinjectie wil Waymo verder investeren in personeel, de technologie en andere ontwikkelingen, zegt de topman van het het bedrijf.

Google werkt al jaren aan zelfrijdende auto's. Het project begon in 2009 onder de paraplu van 'X', een speciaal lab van het bedrijf waar wordt gewerkt aan zogeheten moonshots. Dit zijn dure projecten waarvan het onzeker is of ze succesvol zullen zijn. In 2016 werd het zelfrijdende-autoproject een op zichzelf staand onderdeel.

Beste papieren

Waymo wordt gezien als de beste partij om autonome auto's te ontwikkelen. De omzet is niet bekend. De auto's hebben al meer dan 32 miljoen kilometer op de weg gereden, in 25 steden.

Door deze papieren is het bedrijf veel geld waard. Zakenbank Morgan Stanley schatte de waarde in eerste instantie op omgerekend 157 miljard euro, maar stelde dit vorig jaar bij naar 94 miljard euro.

"We hebben onderschat hoe lang bestuurders nog nodig zijn in zelfrijdende auto's en hoe lang het duurt voordat zelfrijdende auto's als taxi's kunnen fungeren", zei de bank toen.

Of de inschatting van de bank nu wel klopt is de vraag. Het bedrijf zou meer waard zijn als twee grote automakers, General Motors en Ford, bij elkaar.

Er wordt al jaren veel geld gepompt in de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. In 2018 investeerde het Japanse SoftBank 2 miljard euro in een concurrerend project van General Motors.

Onvrede Waymo-personeel

Begin februari meldde techsite The Verge dat er onvrede is onder medewerkers van Waymo, onder meer over het aantal vakantiedagen en de veiligheid op de weg. Het bedrijf heeft personeel in dienst dat de auto's onderhoudt en bestuurt voor een test in de Amerikaanse stad Phoenix, waar inwoners de auto kunnen gebruiken als taxi.