Zaak tegen Gökmen T.: 'Hij schiet mijn kind dood en stapt er gewoon overheen'

De vader van Roos worstelt nog altijd met de vraag of de aanslag voorkomen had kunnen worden. Op 1 maart vorig jaar was verdachte Gökmen T. vrijgelaten uit de gevangenis, terwijl hij kort daarvoor een cipier zou hebben mishandeld.

Als dat eerder bekend was geweest bij de rechter, was T. waarschijnlijk niet vervroegd vrijgelaten. "Zou een aantal zaken anders zijn gegaan, dan had Roos wellicht nog geleefd", zei advocaat Sébas Diekstra van de vader van Roos. "Dat gegeven vreet aan hem. Elke dag weer."

De vader van Roos richtte zich nadrukkelijk tot T. en zei dat hij zijn eigen familie te schande had gemaakt. "Jouw eigen broer heeft je aangegeven bij de politie. Dat zegt alles. Dat zegt mij ook dat ook jouw familie zich kan distantiëren van jouw zieke daden. Jouw broer verdient daarvoor respect, iets wat jij nooit maar dan ook nooit meer verdient."

Gökmen T. hoorde de verklaringen van de slachtoffers met dezelfde glimlach aan als gisteren. "Je kan zitten lachen, maar ik lach het laatste", zei de vader van Roos. "Als je begraven wordt. Dan stamp ik nog eens op je graf."

De zus van Roos hoopt dat de verdachte nooit meer vrijkomt. "Iedereen zal het met me eens zijn als ik zeg dat deze persoon geen plaats in onze samenleving verdient."

Tumultueus verloop

Vandaag is de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Gökmen T., de verdachte van de tramaanslag in Utrecht vorig jaar maart. Daarbij kwamen vier mensen om het leven en raakten twee mensen ernstig gewond.

Familieleden van omgekomen slachtoffers komen aan het woord. Hun raadslieden krijgen de gelegenheid de ingediende schadeclaims toe te lichten.

De eerste dag van de inhoudelijke behandeling verliep gisteren tumultueus: de verdachte stak meerdere keren zijn middelvinger op naar de rechters, maakte kusgebaren naar de officieren van justitie en bespuugde zijn advocaat. T. gaf op geen enkele vraag antwoord.

De voorzitter van de rechtbank probeert Gökmen T. te overtuigen toch iets te zeggen: