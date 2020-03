Gevangene mogelijk onterecht in isoleercel Sittard, cipiers geschorst

Drie medewerkers van de gevangenis in Sittard zijn al maanden niet aan het werk omdat ze mogelijk valse verklaringen hebben afgelegd over een gevangene, die daardoor in een isoleercel belandde. Dat melden bronnen aan L1. Een woordvoerder van de gevangenis bevestigt het incident.

Het drietal verklaarde eind oktober vorig jaar dat de gevangene agressief was, waarna hij in de isoleercel werd geplaatst. Andere gevangenen zeggen tegen L1 dat de cipiers juist agressief waren richting de gevangene. Dat verhaal kan de woordvoerder niet bevestigen, in het belang van een onderzoek dat nu loopt.

Bijzonder verlof

De gedetineerde is meteen uit de isoleercel gehaald toen bekend werd dat er mogelijk valse verklaringen waren afgelegd. Hoe lang hij in de cel heeft gezeten, kan de woordvoerder niet zeggen. Wel wijst hij erop dat gevangenen maximaal voor veertien dagen in een isoleercel worden geplaatst.

Het Bureau Integriteit van de Dienst Justitiële Inrichtingen doet onderzoek naar de gebeurtenissen. De cipiers zitten in afwachting van de uitkomsten van dat onderzoek thuis. "Ze zijn met bijzonder verlof, zoals we dat noemen", zegt de woordvoerder.

De directeur van de gevangenis bepaalt op basis van de uitslag van het onderzoek of er maatregelen worden genomen tegen de medewerkers. De gevangene die in de isoleercel werd gezet is op eigen verzoek overgeplaatst naar een andere gevangenis.