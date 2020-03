Waarschuwing voor gladheid op wegen in midden en westen van het land

Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege gladheid op wegen in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Omdat de temperatuur afgelopen nacht in die provincies rond het vriespunt lag, kunnen natte weggedeelten daar bevroren zijn.

De waarschuwing geldt tot zeker 09.00 uur.

Uit voorzorg is er 260.000 kilo zout gestrooid, meldt Rijkswaterstaat. Met name op wegen in Noord-Holland, Zeeland en Gelderland.