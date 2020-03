Twee Democratische kandidaten gooien handdoek in de ring en steunen Biden

Bij de Democratische voorverkiezingen in de VS heeft Joe Biden de steun gekregen van twee voormalige concurrenten. Pete Buttigieg en Amy Klobuchar trokken zich vandaag terug en lieten weten dat ze vanaf nu achter de kandidatuur van de voormalig vicepresident staan.

Hun steun komt op een sleutelmoment in de voorverkiezingen, waarmee bepaald wordt welke Democraat het in de presidentsverkiezingen in november opneemt tegen Donald Trump. Morgen is het Super Tuesday, de dag waarop kiezers in veertien Amerikaanse staten hun stem kunnen uitbrengen op hun favoriete kandidaat.

Joe Biden en Bernie Sanders worden als de grote favorieten gezien om de Democratische nominatie in de wacht te slepen.

Neerwaartse trend na Iowa

Buttigieg trok zich afgelopen nacht terug op een bijeenkomst in zijn geboortestad South Bend, waar hij tot 1 januari burgemeester was. Bij de eerste voorverkiezingen was de 38-jarige oud-burgemeester de verrassende winnaar in de staat Iowa. In de daaropvolgende staten deed hij het minder goed. Buttigieg zei vannacht tegen zijn aanhangers dat hij inzag dat het hem niet zou gaan lukken.

De Amerikaanse senator Amy Klobuchar stapte later vandaag uit de Democratische voorverkiezingen. Zij kon zich nooit serieus in de strijd mengen. Haar beste resultaat haalde ze in New Hampshire, waar ze derde werd.

Gematigde kandidaten

Direct nadat ze zich uit de race terugtrok kondigde Klobuchar aan dat ze Biden zal steunen. Ze zal komende nacht al samen met hem op het podium staan bij een toespraak in Dallas. Na deze aankondiging maakte Buttigieg via een woordvoerder bekend dat ook hij Joe Biden zal steunen.

Dinsdag wordt ook gestemd in Minnesota, de thuisstaat van Klobuchar. Buttigieg, Biden en Klobuchar zijn alledrie gematigde kandidaten. Gezamenlijk willen ze het opnemen tegen de linkse Bernie Sanders, die tot nu toe bij de voorverkiezingen aan kop gaat.