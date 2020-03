Netanyahu lijkt te winnen bij derde Israëlische verkiezingen in een jaar

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu lijkt volgens drie exitpolls de parlementsverkiezingen in Israël gewonnen te hebben. Het is nog de vraag of de overwinning genoeg is om een regering te vormen, vanwege foutmarges bij de exitpolls.

Het zijn de derde parlementsverkiezingen in Israël in een jaar. Bij de vorige twee lukte het Netanyahu en zijn rivaal Benny Gantz niet om een regering te vormen. Of er een einde komt aan die patstelling, zal moeten blijken uit de definitieve verkiezingsuitslag.

Volgens de exitpolls heeft Netanyahu's Likudpartij 36 of 37 zetels te hebben gewonnen. Blauw en wit van Gantz zou 32 of 33 zetels hebben gekregen.

Meerderheid

Netanyahu's coalitie van rechtse en religieuze partijen lijkt zo'n 60 zetels behaald te hebben. De Knesset, het Israëlische parlement, telt 120 zetels. Er zijn er dus 61 nodig voor een meerderheid, wat in de definitieve uitslag nog behaald kan worden.

De opkomst was 65,6 procent, de hoogste in 21 jaar en bijna twee procent hoger dan bij de vorige verkiezingen in september.

De Israëlische premier claimt in ieder geval al de overwinning op Twitter. Hij plaatste een hartje met 'bedankt' in het Hebreeuws.