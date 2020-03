Tachtig procent minder gratis plastic tasjes sinds ze niet meer gratis zijn

Het is voor bijna iedereen (94 procent) een gewoonte geworden: zelf een tas mee naar de supermarkt. Dat heeft I&O Research onderzocht, om tot een evaluatie te komen van het verbod op gratis plastic tasjes in 2016.

In 2018 werden gemiddeld 35 plastic tasjes per persoon verstrekt, zo'n tachtig procent minder dan in 2015, toen er nog geen verbod was. Het aantal plastic draagtassen in zwerfafval is met ongeveer zestig procent gedaald.

Van de ondervraagden zegt 85 procent het verkopers niet kwalijk te nemen als er betaald moet worden voor een tasje. Negen procent verwacht nog altijd een gratis tas te ontvangen als ze iets kopen.

Op orde

Het verbod van plastic tasjes is op orde, concludeert minister Van Veldhoven, die opdracht gaf tot het onderzoek. "Het maatschappelijk draagvlak voor het Nederlandse verbod op gratis plastic draagtassen is groot", schrijft de minister aan de Kamer.

Op sommige plekken worden nog wel geregeld gratis tasjes meegegeven. Zo zegt 27 procent van de ondervraagden dat dit gebeurt in de afhaalhoreca. Op de markt is dat 19 procent en bij maaltijdbezorging 17 procent. Een onbekend gedeelte daarvan komt doordat het om verse producten gaat, die wel in dunne tasjes verpakt mogen worden.

Verder terugdringen

De minister wil kijken hoe het verbod in die sectoren beter nageleefd kan worden. Ook zegt ze het belangrijk te vinden dat het aantal plastic tassen dat in zwerfafval terechtkomt, verder terug te dringen.