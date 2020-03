Huisartsen vrezen voortgang zorg door coronavirus

Het Nederlands Huisartsen Genootschap komt met een advies aan burgers om het aantal telefoontjes naar huisartsen in te dammen. "Bel niet meteen je huisarts bij zorgen over het coronavirus, maar alleen als je ziek bent. En als je klachten hebt, ga dan eerst na of je in een risicogebied bent geweest en of je contact hebt gehad met een besmette patiënt. We moeten samen voorkomen dat de huisartspraktijken overbelast raken."

"Huisartsen hebben een uitbraak op deze schaal nog nooit meegemaakt", vervolgt een woordvoerder. "Wij proberen huisartspraktijken zo goed mogelijk te ondersteunen met onze adviezen en richtlijnen."

Huisarts van de Toekomst, een platform van waarnemend huisartsen, stuurde eerder vandaag al een brief aan minister Bruins voor Medische Zorg. De groep wil weten "wat de overheid tijdens een crisis als deze van de huisarts verwacht".

Regionale centra

In de brief verwijzen de jonge huisartsen naar de bestaande werkdruk en de extra tijd die het kost om de vele vragen van patiënten over het coronavirus te beantwoorden. Ook stelt de groep vast dat er op dit moment onvoldoende beschermingsmateriaal bij huisartspraktijken aanwezig is voor personeel dat in contact komt met mogelijke coronapatiënten. De LHV deelt de zorgen over een tekort aan beschermende middelen.

"Ik hoor van collega's dat ze nu maar bouwmarkten aan het afspeuren zijn omdat ze al weken wachten op de spullen die via de reguliere kanalen besteld waren", zegt huisarts Kasper Maltha, initiatiefnemer van Huisarts van de Toekomst, tegen Nieuwsuur.

Huisarts van de Toekomst zou het liefst zien dat de overheid regionale centra opent waar mensen die mogelijk besmet zijn veilig en op een verantwoorde wijze beoordeeld kunnen worden. "Met het huidige protocol van het Nederlands Huisartsen Genootschap loopt de eerstelijnszorg onverantwoordelijk veel risico."

Bijeenkomst over tekort aan middelen

Het NHG bevestigt dat er te weinig beschermingsmiddelen zijn in individuele praktijken. Tegelijkertijd hebben huisartsengroepen in de regio, waar iedere praktijk in principe bij is aangesloten, volgens het NHG wel voldoende beschermend materiaal.

Tegen Nieuwsuur zegt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat "tekorten aan beschermingsmiddelen in het Regionaal Overleg Acute Zorg besproken dienen te worden". Woensdag organiseert het ministerie een bijeenkomst met huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en leveranciers "om landelijk te kijken hoe we de tekorten aan medische hulpmiddelen in kaart brengen".