Nieuwe brexitonderhandelingen: wat kunnen we verwachten?

Beide partijen hebben elkaar al gewaarschuwd. De Britten willen zo min mogelijk regels blijven volgen en dreigen weg te lopen als ze hun zin niet krijgen. EU-onderhandelaar Barnier zegt dat de huidige EU-regels het uitgangspunt moeten zijn.

Waar gaan de gesprekken over?

De agenda van de onderhandelingen wordt vandaag formeel vastgesteld. Daarna wordt aan elf onderhandeltafels gesproken over visserij, justitie, energie, mobiliteit, diensten, en de manier waarop de twee partijen voortaan omgaan met meningsverschillen.

De visserij is misschien wel de grootste achilleshiel van de EU. Economisch gaat het om een kleine sector, maar politiek ligt de visserij zeer gevoelig.

Voor de Britse regering zijn de vissers het levende bewijs van het motto "Take back control", oftewel: baas in eigen zee, en geen onvoorwaardelijke toegang meer voor vissers uit EU-landen. Vooral Nederland en Frankrijk wordt verweten de Britse zee leeg te vissen. Maar tegelijk eten de Britten ook veel vis die in EU-wateren wordt gevangen.

Duitsland is minder geïnteresseerd in afspraken over vis. Voor de Duitsers zijn de auto-industrie en financiële sector belangrijker. Bij Polen, Hongarije en Kroatië ligt de prioriteit bij migratie, omdat die landen veel werknemers hebben die in het Verenigd Koninkrijk werken.

Daarom wordt het interessant om te zien of de EU net zo'n eenheid zal blijven als de afgelopen jaren un de brexit-gesprekken.

Wat zijn de struikelpunten?

Voor de Britten is er één ding cruciaal. Aan het einde van het jaar willen ze de volledige controle hebben over hun eigen regels, grenzen en standaarden. Het mag volgens hen niet zo zijn dat ze nog allerlei EU-richtlijnen moeten volgen, zonder dat ze daar iets over te zeggen hebben.

De Britse minister voor Kabinetszaken Michael Gove zei eerder deze week dat over de Britse soevereiniteit niet valt te onderhandelen.