Glazenwassers urenlang vast in bak bij zestiende verdieping van flat

Twee glazenwassers hebben vanmiddag urenlang vastgezeten in een bak bij de zestiende verdieping van een flat in Eindhoven. De bak kon door een technisch probleem niet naar beneden.

De glazenwassers zijn abseilend naar beneden gebracht. Op de begane grond werd glazenwasser Wesley Bernaards opgevangen door ambulancemedewerkers. Hij was tijdens het abseilen misselijk geworden en had het erg koud.

Bernaards is erg geschrokken. "Het was gewoon heel erg eng. Je staat zo hoog en hebt geen grond onder je voeten", zegt hij tegen Omroep Brabant. "Ik heb al eens een keer vastgezeten in Amsterdam, maar dat was niet zo hoog."