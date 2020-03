Rutte over situatie Turkse grens: maak mensen geen inzet van politieke strijd

Dat Turkije migranten doorlaat richting Griekenland is niet acceptabel en in strijd met gemaakt afspraken, zegt premier Rutte. Vorige week besloot de Turkse regering Syrische migranten die naar de EU willen niet meer tegen te houden.

Sindsdien hebben duizenden migranten de oversteek gewaagd. Een deel van hen is vast komen te zitten in het niemandsland tussen Turkije en Griekenland, waar de grens dicht zit. "Er zitten ook kinderen in de ijzige kou in dat niemandsland", zet Rutte. "Je mag mensen nooit op deze manier inzet maken van een politieke strijd."

Erdogan besloot de grens te openen voor migranten om de EU en de NAVO onder druk te zetten. Van de EU wil hij meer geld om de miljoenen vluchtelingen uit Syrië op te vangen. Van de NAVO wil hij meer steun in het conflict met Syrië in Idlib.

Eensgezind

Premier Rutte vindt dat president Erdogan zich moet houden aan de afspraak die hij in 2016 met de EU heeft gemaakt. "Wat ze nu doen is in strijd met die deal. Turkije moet de grens weer sluiten."

Rutte is in overleg met de Griekse premier Mitsotakis en EU-voorzitter Von der Leyen om een oplossing te vinden, zegt hij. "Het is heel belangrijk dat Europa hier eensgezind is en dat we de Turken laten weten dat dit een niet te accepteren schending is van de afspraken."

De voorzitters van de Europese Commissie en het Europees Parlement gaan zich morgen persoonlijk op de hoogte stellen van de situatie bij de grens .Von der Leyen en Sassoli sluiten aan bij het bezoek dat de voorzitter van de Europese Raad, Michel, en de Griekse premier gisteren aankondigden.

Correspondent Lucas Waagmeester stond afgelopen weekend bij de grens, dit is wat hij aantrof: