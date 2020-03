Dichter, priester en politicus Ernesto Cardenal in Nicaragua overleden

De Nicaraguaanse dichter, priester en politicus Ernesto Cardenal is gisteren op 95-jarige leeftijd in Managua overleden. Volgens een familielid zijn hart- en nierproblemen hem uiteindelijk fataal geworden.

Er zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd in het Centraal-Amerikaanse land. Cardenal wordt beschouwd als een van de belangrijkste dichters van Latijns-Amerika. In 2005 werd hij genomineerd voor de Nobelprijs voor de Literatuur.

Boze paus

In 1979 werd Cardenal minister van Cultuur in de nieuwe linkse regering, nadat de rechtse dictator Somoza door de Sandinisten was verjaagd. Hij had zich in de jaren ervoor als theoloog en dichter verbonden aan de guerrillabeweging.

In 1983 werd hij in Nicaragua door de bezoekende paus Johannes Paulus II vermanend toegesproken vanwege zijn politiek activisme. De paus verbood hem nog langer voor te gaan in eucharistievieringen.