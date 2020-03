Public Enemy ontslaat frontman Flavor Flav vanwege ruzie over optreden

De Amerikaanse hiphop-formatie Public Enemy heeft frontman en oprichter Flavor Flav ontslagen. De 60-jarige rapper, die altijd een grote klok om zijn nek heeft hangen, was 35 jaar lid van de groep.

De groep geeft geen reden voor het ontslag, maar het besluit viel een paar uur na een ruzie over een optreden voor de Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders. "We bedanken hem voor zijn jarenlange trouwe dienst en wensen hem het beste", aldus DJ Lord, Professor Griff en medeoprichter Chuck D.

Brief van advocaat

De onenigheid ging over een optreden van de groep tijdens een verkiezingsbijeenkomst van Sanders, maar zonder de flamboyante rapper Flavor Flav. Wel zou zijn beeltenis, met de iconische klok, gebruikt worden.

De rapper sommeerde het campagneteam van Bernie Sanders schriftelijk om geen reclame te maken voor het optreden van de groep met foto's van de rapper, terwijl hij niet aanwezig zou zijn. Flavor Flav zegt geen enkele politieke kandidaat te steunen en bleef om die reden weg bij de campagnebijeenkomst.

"Hoewel Chuck zeker vrij is om zijn politieke denkbeelden uit te dragen, spreekt hij niet voor Public Enemy", staat in de brief. "Het optreden is dan ook alleen door Chuck D van Public Enemy, het is geen optreden van Public Enemy als geheel. Er is namelijk geen Public Enemy zonder Flavor Flav."

Chuck D eigenaar merknaam

Chuck D sneerde vervolgens op Twitter dat de rapper het verschil nog niet weet tussen Bernie Sanders en footballspeler Barry Sanders en liet via zijn advocaat weten dat hij Public Enemy ook solo zou mogen vertegenwoordigen omdat hij de enige eigenaar is van de merknaam.

Maar volgens Chuck D is de onenigheid over het optreden bij Sanders niet de enige reden voor de breuk. De twee oprichters van de groep stonden in 2017 al tegenover elkaar in de rechtbank. Flavor Flav beschuldigde Chuck D destijds ervan de winst van de band niet uit te betalen. In 2019 werd de zaak geseponeerd omdat Flav te laat was met het indienen van de juiste documenten.

Op Twitter schreef Chuck D: "De laatste druppel was lang geleden."