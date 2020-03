Buitenruimten gevangenis Lelystad verplaatst om drugs te weren

De luchtplaatsen in de gevangenis van Lelystad worden verplaatst omdat er te vaak verboden spullen over de muren op het terrein worden gegooid.

Het is de bedoeling dat de buitenplaatsen voor gedetineerden van de randen van het terrein naar het midden verhuizen. Zo kunnen er geen spullen meer naar gevangenen worden gegooid, want de afstand is veel te groot.

Rigoureus

"Als je serieuze problemen hebt, moet je ze ook rigoureus oplossen", zegt directeur Ruud Bernsen tegen Omroep Flevoland. Hij is geschrokken dat er zo veel pakjes over de muur worden gegooid. "Op die manier kwamen er veel drugs en veel telefoons de gevangenis in. Absoluut verboden!"

Volgens de directeur worden bijvoorbeeld drugs vaak in tennisballen gestopt en zo over de muur gegooid. Door slimme trucs weten gedetineerden precies waar ze moeten staan. "Uiteraard wordt iedereen in de gaten gehouden, maar je kan nu eenmaal niet alles zien. Zeker niet als er aan de ene kant van het terrein een opstootje in scène wordt gezet, terwijl er aan de andere kant een balletje door de lucht vliegt", vervolgt Bernsen.

Niet alles tegenhouden

Hoeveel er precies op het terrein belandt, is onduidelijk. "Wij weten alleen wat we onderscheppen en dat was best veel. Tegelijkertijd weet je dat je lang niet alles kan tegenhouden."

Het verplaatsen van de luchtplaatsen kost tijd. Omdat Bernsen gelijk iets wilde doen, zijn er hekken langs de buitenmuur gezet. Zo wordt de 'gooiafstand' groter en wordt het dus moeilijker om iets naar binnen te krijgen. Daarnaast zijn er extra camera's langs de buitenmuur neergezet.

Op 1 juli moeten de nieuwe luchtplaatsen klaar zijn en kunnen de tijdelijke hekken weer weg.