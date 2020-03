Kinderziekenhuis Nijmegen opent poli transgenderzorg voor kinderen

Het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc in Nijmegen opent vandaag een speciale poli voor transgenderzorg voor kinderen tot en met 15 jaar. De poli is bedoeld voor kinderen die hulp zoeken bij een geslachtsverandering. In Amsterdam is al zo'n poli, maar daar gelden lange wachttijden.

"In Amsterdam staan meer dan 600 kinderen op de wachtlijst", zegt kinderarts-endocrinoloog Hedi Claahsen van het Radboudumc tegen Omroep Gelderland. De wachttijd daar bedraagt volgens haar 1,5 tot 2 jaar.

Er komt steeds meer vraag naar zorg van zowel kinderen als volwassenen die van geslacht willen veranderen. "Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat mensen makkelijker naar centra toe kunnen komen en hun geslacht kunnen veranderen", zegt Claahsen.

Lijdensdruk

Als mensen lang moeten wachten op goede zorg ontstaat er volgens de specialist "grote lijdensdruk". Mensen ontwikkelen dan 'genderdysforie', ze voelen zich onprettig in hun eigen lichaam en kunnen depressieve klachten krijgen. "Ze raken sociaal geïsoleerd en daar kunnen we wat aan doen", aldus Claahsen.