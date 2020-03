Zestig tips in zaak Tanja Groen na zoekactie op begraafplaats

De politie heeft zestig nieuwe tips ontvangen in de verdwijningszaak van Tanja Groen. In januari werd op een kerkhof in Maastricht gezocht naar de sinds 1993 vermiste vrouw. De zoektocht was vruchteloos.

Het coldcaseteam van de politie heeft sindsdien allerlei tips ontvangen, meldt 1Limburg. Die zijn de afgelopen weken onderzocht, maar ze geven vooralsnog geen reden voor verder onderzoek.

Graf open

Op 22 januari begonnen forensisch medewerkers van de politie een zoekactie op het kerkhof in Maastricht. Er werd een graf geopend waarin een man lag, die in 1993 was begraven. Het graf waarin hij ligt was op de nacht van de verdwijning van Tanja Groen net gedolven. Mogelijk lag ook zij in het graf, was de strekking van een "concrete tip".

Er werden geen resten van de vrouw gevonden. "We hadden zo gehoopt dat we na al die jaren de ouders van Tanja konden vertellen dat we hun dochter gevonden hadden, maar helaas mocht dat niet het geval zijn", zei projectleider Bob Willemsen toen.

Tanja Groen wordt sinds 31 augustus 1993 vermist. De studente was toen 18. Ze werd voor het laatste gezien op een feestje in Maastricht. Het dossier over haar verdwijning wordt niet gesloten, meldt de politie. Als er nieuwe informatie over de vermissingszaak komt, wordt die onderzocht.