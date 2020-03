Tientallen mensen gegijzeld in Filipijns winkelcentrum

Het winkelcentrum ligt in een welgestelde wijk van San Juan, een voorstad van de hoofdstad Manilla. Volgens de burgemeester is zeker één persoon neergeschoten en worden zo'n dertig tot veertig mensen in een kantoor vastgehouden. "De gijzelnemer roept dat hij een granaat heeft, maar dat kunnen we niet bevestigd krijgen", zegt de burgemeester.

De gijzelnemer zou boos zijn over zijn ontslag en vindt dat hij oneerlijk is behandeld. Volgens de burgemeester heeft hij andere beveiligers geprobeerd ertoe te bewegen in opstand te komen tegen de leiding van het winkelcentrum. De politie probeert met de man te onderhandelen.