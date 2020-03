Dode man gevonden in huis Boxmeer, politie gaat uit van misdrijf

In een woning in Boxmeer is een overleden man gevonden. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf.

De man werd gisteravond door iemand gevonden, die daarna de politie alarmeerde. In eerste instantie werd niet gedacht aan een misdrijf, maar dat veranderde in de loop van de nacht. Degene die de man heeft gevonden, is geen verdachte, benadrukt een woordvoerder.

De politie gaat ervan uit dat de man de bewoner is van het huis.

Er wordt naar sporen gezocht in de woning en rechercheurs zijn een buurtonderzoek begonnen. Daarnaast wordt uitgezocht of er bruikbare camerabeelden zijn.